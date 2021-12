Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Lilihill Gruppe beginnt mit der Realisierung des modernen Gesundheits- und Bürozentrums The Holly. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant.36,5 Millionen Euro werden investiert.

Ein modernes Gesundheits- und Bürozentrum soll entstehen © Lilihill

Die Lilihill Gruppe gibt in einer Presseaussendung bekannt, dass die umfassenden Umbauarbeiten am ehemaligen Woolworth-Gebäude auf dem Klagenfurter Heiligengeistplatz beginnen. Dem Startschuss für Totalsanierung und Ausbau des markanten Gebäudes unter dem Projektnamen "The Holly" sind vorbereitende Arbeiten vorangegangen. Bis auf die Struktur des massiven Stahlbetonbaues aus den 1970er Jahren wird das Gebäude vollständig erneuert.