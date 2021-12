Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Der Klagenfurter Christkindlmarkt darf nur von 300 Personen gleichzeitig besucht werden © APA/PETER LINDNER

Der FPÖ-Gemeinderatsclub fordert eine Reduktion beziehungsweise Erlassung der Standgebühren am Klagenfurter Christkindlmarkt am Neuen Platz. Die vom Bund vorgegebenen Regel, wonach nur 300 Personen gleichzeitig am Christkindlmarkt sein dürfen, würde zu massive Umsatzeinbußen bei den Standler führen, sagt der Clubobmann der Freiheitlichen, Andreas Skorianz.