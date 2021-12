Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Eine erste Zwischenbilanz der Abstimmung zu den Köpfen des Jahres zeigt: In allen Kategorien liefern sich die Nominierten ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen.

Stimmen Sie noch bis zum 31. Dezember ab! © kk

Der Jugend den Vorrang! In unserer ersten Zwischenbilanz bei der Wahl zu den „Köpfen des Jahres“ in den Bezirken Villach und Klagenfurt räumen wir der Kategorie „Junge Talente“ großen Platz ein. Diese Tatsache ist allerdings nicht nur dem jugendlichen Alter der Kandidaten geschuldet, sondern vor allem der großen Spannung, die in dieser Kategorie herrscht.