Die Gemeinde Keutschach sucht nach einem Pächter für das Strandbad Rauschelesee. Die Ausschreibungsfrist endet am 14. Dezember - die Ausschreibung selbst wurde aber erst am 10. Dezember veröffentlicht.

Der Rauschelesee ist Mittelpunkt eines Streits in der Gemeinde Keutschach © Weichselbraun Helmuth

Die Gemeinde Keutschach ist auf der Suche nach einem neuen Pächter für das Strandbad sowie das Strandbadbuffet am Rauschelesee. So weit, so unspektakulär. Studiert man jedoch die auf den 10. Dezember datierte Ausschreibung auf der Gemeinde-Homepage genauer, fällt ein Detail besonders ins Auge. Die Ausschreibungsfrist endet am 14. Dezember. Somit bleiben möglichen Interessenten nur zwei Werktage, um die Bewerbungsunterlagen – die auch ein Gesamtkonzept sowie einen Businessplan beinhalten sollten – einzureichen.