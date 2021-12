Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Aufgrund von Zahlungsrückständen wurde dem Gasthaus Pirker in Klagenfurt am heutigen Vormittag der Strom abgestellt. Mittlerweile konnte die Wirtin die ausstehenden Rechnungen aber bezahlen.

Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten wurde dem Gasthaus Pirker der Strom abgestellt © Markus Traussnig

Die Corona-Pandemie sorgt bei vielen Gastronomen für Kopfzerbrechen und vor allem für finanzielle Notlagen. Das Klagenfurter Traditionsgasthaus Pirker ist schon länger von finanziellen Problemen gebeutelt, die Auswirkungen von Corona bekam es heute noch härter zu spüren. Am heutigen Vormittag drehten die Stadtwerke Klagenfurt dem Gasthaus den Strom ab. "Zuerst dachten wir, das war ein Stromausfall. Nach einem Telefonat wurde uns aber gesagt, dass uns der Strom absichtlich abgestellt wurde", sagte Wirtin Sabine Erian. An Kochen war nicht zu denken, auch die Heizung fiel aus. "Ich habe die Verantwortlichen angebettelt, dass sie den Strom wieder einschalten. Die Antwort war 'Nein, erst wenn gezahlt wird.''', sagte die Wirtin am Vormittag unter Tränen.