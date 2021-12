Facebook

Hier soll das neue Sportzentrum in Kirschentheuer entstehen © Kleine Zeitung / Weichselbraun

Vor der Sitzung des Ferlacher Gemeinderates am Dienstagabend, 14. Dezember, gehen die Wogen in der Gemeinde hoch. Der Grund: Auf der Tagesordnung steht unter anderem auch die Flächenwidmung für das geplante Sportzentrum in Kirschentheuer. Seit Monaten machen Anrainer gegen das Projekt mobil. Eine Petition mit über 750 Unterschriften gegen das Vorhaben wurde in der vergangenen Woche an Bürgermeister Ingo Appé (SPÖ) und die Gemeinderäte übermittelt.