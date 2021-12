Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Sieger der Scovie Awards 2022 in New Mexico. Hinter dem Erfolg von "Tom's Hot Bowl - Cocktail" steckt Chilisaucen-Weltmeister Tommy Hlatky und das Team der Klagenfurter Bar "Wohnzimmer".

Schärfster Cocktail der Welt kommt aus Kärnten. Hlatky und das Team vom "Wohnzimmer" © (c) Bernhard Schindler (Bernhard Schindler)

Die Chili-Saucen des Kärntners Tommy Hlatky gelten als die besten der Welt, nun startet der mehrfache Chilisaucen-Weltmeister auch mit seinem Bottled-Cocktail durch. In Albuquerque in New Mexico gelang ihm bei den "Scovie Awards", dem international wichtigsten Wettbewerb für scharfe Saucen und Drinks, die große Sensation: "Tom's Hot Bowl - Cocktail", ein fruchtig-scharfer Tequila-Cocktail, wurde zum besten "Hot & Spicy Drink" der Welt gekürt.