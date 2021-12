Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Die Rodelbahn in Viktring und die Langlaufloipe in Wölfnitz sind ab sofort geöffnet. Die Benutzung der Anlagen ist kostenlos.

Ab sofort ist Rodeln in Viktring wieder möglich © Markus Traussnig

Die großen Massen Schnee, die in den letzten Tagen und Wochen den Großraum Klagenfurt bedeckten, sorgten bei vielen Wintersportfans für Jubelstimmung. Nun kommt noch ein weiterer Grund zur Freude dazu: Die Rodelbahn in Viktring und die Langlaufloipe in Wölfnitz sind ab sofort offiziell freigegeben.