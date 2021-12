Facebook

In Klagenfurt soll ein Tesla-Store entstehen © AP

Noch läuft das Projekt „Tesla-Store Klagenfurt“ beim US-Hersteller schnittiger Elektroautos unter hoher Geheimhaltungsstufe, offizielle Auskünfte sind nicht zu erhalten. Die Pressestelle von Tesla hüllt sich in Schweigen, selbst die wenigen eingeweihten Kärntner stehen bei öffentlichen Äußerungen noch auf der Bremse. Doch hinter den Kulissen ist klar: Der kalifornische Autobauer Tesla will in Klagenfurt die modernste Verkaufsniederlassung Österreichs eröffnen. Angeblich soll es im März 2022 so weit sein.