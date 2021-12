Facebook

Seit Montag haben wieder alle Händler in den City Arkaden geöffnet © Markus Traussnig

Weihnachtszeit ist Einkaufszeit – zumindest dann, wenn keine Pandemie wütet. Voller Vorfreude öffneten am Montag, 13. Dezember, die Klagenfurter Händler wieder ihre Geschäfte. Der dreiwöchige Lockdown in der umsatzstärksten Zeit des Jahres hinterließ aber seine Spuren. Jetzt hofft man, die Umsatzeinbußen im Rahmen zu halten. "Alles wird man nicht aufholen können", sagte Südpark-Manager Heinz Achatz. Sein Einkaufszentrum verzeichnete gestern fantastische Zahlen. "Wir hatten 20 bis 30 Prozent mehr Frequenz als an einem normalen Montag im Advent." Nicht ganz so positiv resümiert man den ersten Shoppingtag in den City-Arkaden. "Das Haus war gut gefüllt, aber es ist nicht zu vergleichen mit den normalen Zeiten", sagte Center-Manager Ernst Hofbauer, der dennoch einen Lichtblick sah: Gestern verzeichnete das Center eine höhere Frequenz als am 7. Dezember 2020, dem Öffnungstag nach dem zweiten harten Lockdown.