City Arkaden, Christkindlmarkt und Co.Erster Andrang im Klagenfurter Handel nach Lockdown

Die ersten Besucher waren heute schon früh in den City Arkaden zu finden © Ninaus

Der erste Montag nach dem Lockdown zog bereits am Vormittag zahlreiche Passanten in die Klagenfurter Innenstadt. Reger Betrieb herrscht am Alten Platz, speziell aber in der Kramer- und Wiener Gasse. Letzte dient als Verbindung zu den City Arkaden, die zwar keinen Ansturm, aber eine recht bemerkenswerte Frequenz verzeichnen. "Es tut sich schon etwas", kommentiert Center-Manager Ernst Hofbauer das Geschehen. Wirft man einen Blick in das Shoppingcenter, herrscht in den einzelnen Geschäften teils schon reges Treiben. Wartezeit sollte man derzeit am Informationsstand einplanen. Knapp 30 Personen warteten bereits kurz nach 9 Uhr darauf, die begehrten City Arkaden Gutscheine zu ergattern.