In Hecke geschleudert Verletzte bei Unfällen mit Alkolenkern in Kärnten

In Klagenfurt geriet eine 58-Jährige mit ihrem Pkw in den Gegenverkehr, es kam zu einer Frontalkollision. Auch in Finkenstein kam es am Mittwoch zu einem Unfall, verursacht durch einen betrunkenen Lenker.