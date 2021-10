Zeigt Dieb Reue?Kurioser Diebstahl in Minimundus

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dieses Modellfahrzeug wurde am vergangenen Samstag gestohlen © Minimundus

Ein Schienenbus, der in der kleinen Welt am Wörthersee seine Runden dreht, dürfte es wohl bei der "Langen Nacht der Museen" einem Besucher besonders angetan haben. So sehr, dass er oder sie das Modellfahrzeug kurzerhand mitgenommen hat. "Beim Aufsperren am Sonntag haben wir bemerkt, dass das Modellfahrzeug fehlt", sagt Minimundus-Chef Hannes Guggenberger.

Guggenberger hofft, dass der Dieb Reue zeigt und dass das Modell den Weg zurück in die kleine Welt findet. Viel kann der Langfinger jedenfalls nicht mit dem Schienenbus anfangen. "Er kann nur bei uns fahren", sagt Guggenberger.

Ersatzfahrzeug im Einsatz

Da es aber einen zweiten, gleichen Schienenbus für den Fall der Reparatur gibt, müssen die Besucher derzeit nicht auf diese kleine Attraktion verzichten. Seit Guggenberger in Minimundus tätig ist, ist dies der erste Diebstahl. Davor habe es einen Vorfall gegeben.