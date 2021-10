Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Nachdem letzte Woche ein neuer Testcontainer am Universitätsgelände eröffnet wurde, erweitert die Stadt Klagenfurt das Testangebot um zwei weitere Teststraßen.

Testcontainer beim McDonalds. © Stadtpresse

Ab sofort gibt es an den Standorten Sportpark (Siebenhügelstraße) und McDonald´s (Rosentaler Straße) zwei neue Testmöglichkeiten. Somit gibt es im Klagenfurter Stadtgebiet sieben Testcontainer bei denen sowohl Antigen- als auch PCR-Testungen durchgeführt werden können.

„In Klagenfurt darf das Testen keine Hürde sein, deshalb freue ich mich, dass wir gemeinsam mit Bildungs- und Gesundheitsreferent Stadtrat Franz Petritz den sechsten und siebenten Testcontainer in Klagenfurt eröffnen konnten“, betont Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten).

Während die Teststraße McDonald´s Rosentaler Straße (Montag bis Samstag von 7 bis 19 Uhr, sonntags von 9 bis 17 Uhr) bereits seit vergangenem Freitag in Betrieb ist, wurde der Container beim Sportpark (täglich von 9 bis 19 Uhr) heute im Zuge der bevorstehenden „Predator World Pro Billiard Series – Austria Open 2021“ im Wörtherseestadion eingerichtet. Bei beiden Testcontainern handelt es sich um internationale Container, somit sind auch Testungen ohne österreichische E-Card möglich.