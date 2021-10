Kleine Zeitung +

Zwei Suchaktionen Suchhund Lucy spürte vermisste 100-jährige Frau auf

Die Vermisste wurde kurz vor Mitternacht in der Nähe eines Sägewerkes in Mühldorf gefunden. In Ferlach wurde nach einem 19-Jährigen gesucht. Ein Unfall wurde vermutet. Dort wurde der Abgängige vom Polizeihubschrauber entdeckt.