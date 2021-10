Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Neue Führungsspitze in Klagenfurt

Gerhard Egger (links) und Franz Socher sind die neuen Bezirksfeuerwehrkommandanten in Klagenfurt © FF Klagenfurt/ kk

Alle sechs Jahre findet die Wahl des Bezirksfeuerwehrkommandanten statt. In Klagenfurt war es am Freitag wieder so weit. Im Rathaus wurde Gerhard Egger, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Haidach, zum neuen Bezirksfeuerwehrkommandanten für den Bezirk Klagenfurt-Stadt gewählt. Als neuer Stellvertreter steht ihm Franz Socher, Kommandant der FF Hauptwache, zur Seite. Sie folgen ab sofort den beiden scheidenden Funktionären Dietmar Hirm und Lukas Arnold nach.