Nach Abzug einer schwachen Wetterfront baut sich bei uns ein neues und sehr kräftiges Hochdruckgebiet auf. Dieses Hoch mit dem Namen VALENTIN dehnt sich zu den Alpen aus und trocknet die Luft komplett ab. Der wieder stärker werdende Hochdruckeinfluss führt dazu, dass es vielerorts strahlend schön wird. Nur in den Niederungen können sich zunächst lokale Nebelbänke halten. Vor allem im Wörtherseeraum ist es am Vormittag abschnittsweise nebelig-trüb. Nach Nebelauflösung ist es zu Mittag und am Nachmittag eigentlich überall im Land praktisch wolkenlos. Nach einem verbreitet frostigen Morgen steigen die Temperaturen je nach Höhenlage, Nebel und Sonne auf Werte zwischen zwei und sieben Grad. Der Wetterexperte Werner Troger hat trotz verschärftem Corona-Lockdown folgenden Tipp parat: Bewegung an der frischen Luft regt den Organismus an und stärkt unser Immunsystem enorm!