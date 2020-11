Facebook

Dichtes Gedränge am Samstag auf dem Benediktinermarkt © Raunig

"Treffen Sie niemanden“, lautet der Appell der Bundesregierung. Doch in Kärnten scheint diese Botschaft, die darauf abzielt, Distanz zu wahren, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, nicht angekommen sein.

Auf dem Magdalensberg –und nicht nur dort – war die Polizei in dieser und bereits in der Vorwoche im Einsatz, weil zu viele die Flucht nach oben angetreten hatten, weil eine Nebeldecke über den Tälern lag.

Schon am Donnerstag und auch am Samstag wieder tummelten sich dann sehr viele Menschen auf dem Benediktinermarkt in Klagenfurt und auch auf anderen Wochenmärkten. Nicht alle hielten die Abstandsregeln ein.