Am Sonntag geht es für Aich/Dob in der MEVZA-Liga gegen Kamnik weiter. Sportdirektor Martin Micheu hofft auf einen besseren Auftritt seines Teams. Die Klagenfurter Wildcats haben ihr Bundesliga-Spiel gegen Salzburg mit 0:3 verloren.

Auf das Team von Matjaž Hafner wartet mit Kamnik der nächste starke Gegner © CEV/KK

Die Niederlage gegen Liberec und das Ausscheiden aus dem CEV-Cup nagte noch Tage später an der Mannschaft von Aich/Dob. „Die Stimmung war jetzt natürlich schlecht. Das war kein guter Auftritt von uns“, sagt Sportdirektor Martin Micheu. Morgen wartet auf Aich/Dob in der MEVZA-Liga Calcit Kamnik. Micheu warnt vor den Slowenen. „Wir haben uns in der Vergangenheit in Kamnik immer schwer getan. Der Gegner ist mindestens gleich gut wie Liberec. Es wird alles andere als leicht für uns werden.“