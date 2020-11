Am kommenden Donnerstag muss sich eine 36-Jährige am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Laut Anklage hat sie versucht, ihren neugeborenen Sohn zu töten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In einer dieser Restmülltonnen in einer Wohnanlage in Klagenfurt wurde 2016 das Baby entdeckt © KLZ/Rothauer

Mehr als vier Jahre nachdem eine Frau in Klagenfurt ihr neugeborenes Kind in eine Mülltonne gelegt hatte, konnte die Mutter heuer ausgeforscht werden. Es handelt sich um eine 36 Jahre alte Kärntnerin. Sie muss sich am kommenden Donnerstag, 26. November, am Landesgericht wegen versuchter Tötung eines Kindes bei der Geburt verantworten.