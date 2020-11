Facebook

Provinzial Saji Mullankuzhy, Generaloberin Consolata Hassler und Geschäftsführer Michael Steiner (von links) freuen sich über die Anerkennung © EKH/Wolfstudios

Höchst erfreuliche Nachrichten inmitten der größten Gesundheitspandemie. Das Krankenhaus der Elisabethinen in Klagenfurt zählt zu den „Nachhaltigsten Unternehmen 2021“. Es überzeugte in den Kategorien ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit, Ansehen, Technologie und Innovation. Die Tageszeitung Kurier hat gemeinsam mit dem „IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH“, „Milestones in Communication“ und „Faktenkontor“ die nachhaltigsten Unternehmen 2021 in Österreich prämiert.