Die Proben werden nach Innsbruck geschickt © Stadtpresse/Eggenberger

Proben werden in der Kläranlage Klagenfurt im Zuge der Eigenüberwachung immer genommen. Seit dieser Woche werden aber auch Abwasserproben an die Universität Innsbruck geschickt. Denn dort werden sie auf Partikel von Corona-Viren untersucht, um Einblick in das Infektionsgeschehen zu gewinnen. Bereits im Frühling wurde das österreichweite Forschungsprojekt Coron-A gestartet, an dem die Uni Innsbruck, die Med Uni Innsbruck, die TU Wien und die AGES unter der Koordination vom Umweltbundesamt beteiligt sind.