Am 13. November wurden 31 Gräber am Friedhofsgelände in St. Peter beschädigt. Die Polizei konnte drei Tatverdächtige, 14,15 und 19 Jahre alt, ausforschen.

Kreuz und quer lagen Kerzen, Vasen und Blumen bei gesamt 31 Gräbern am Friedhof in St. Peter im Osten von Klagenfurt. Passiert ist die Tat am 13. November zwischen 18 und 19.30 Uhr. Diese dreiste Verwüstung sorgte für einige Aufregung. Am 18. November gab die Polizei bekannt, dass sie drei Tatverdächtige ausforschen konnte. Diese sind 14,15 und 19 Jahre alt. Sie werden der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht.