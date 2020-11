Am Samstag sorgt ein Hochdruckgebiet im Tagesverlauf für mehr Sonnenschein. Die Temperaturen steigen nach einer kalten Nacht auch in die Höhe.

© (c) Jan Jansen - Fotolia

Am Samstag bestimmt weiterhin ein Hochdruckgebiet das Wettergeschehen bei uns im Land. Dabei gibt es über den Niederungen zunächst aber wieder zum Teil dichte Nebel- oder Hochnebelbänke. Tagsüber setzt sich dann jedoch zunehmend die Sonne besser durch und nur ein paar hochliegende Schleierwolken könnten durchziehen und die Sonne etwas stören. Am zähesten dürfte der Nebel an den Seen sein und lokal könnte er sogar beständig bleiben. "Die Wetterbedingungen sind besonders auf den Bergen recht günstig und somit lädt das Wetter zum Beispiel zu Wanderungen ein", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen steigen nach einer kalten Nacht zum Beispiel in Villach auf Werte nahe +10 Grad.