Der Bedarf an Corona-Tests steigt. Immer mehr Labore, Ärzte und Apotheken bieten PCR-Tests oder Antigen-Schnelltests für Privatpersonen an.

Der Rachenabstrich ist die gängige Methode, um eine Probe zu gewinnen. © AP (Matthias Schrader)

Weil Labore mit ihren Kapazitäten am Limit sind, steigt das Interesse an privaten Covid 19-Test-Anbietern. Der folgende Text liefert eine Übersicht, welche Angebote es dafür im Raum Klagenfurt gibt.

Vorab muss man wissen, dass mittlerweile zwei Testverfahren zur Anwendung kommen, um eine bestehende Corona-Infektion nachzuweisen.

Der PCR-Test sucht im Rachenabstrich oder in der Gurgellösung gezielt nach viralem Erbgut. Diese Methode ist sehr genau, dauert dafür aber etwas länger. In der Regel vergehen mehr als 24 Stunden bis das Ergebnis vorliegt.

sucht im Rachenabstrich oder in der Gurgellösung gezielt nach viralem Erbgut. Diese Methode ist sehr genau, dauert dafür aber etwas länger. In der Regel vergehen mehr als 24 Stunden bis das Ergebnis vorliegt. Der Antigen-Corona-Schnelltest weist kein Erbmaterial nach, sondern Virusproteine. Er liefert daher bereits nach einer Viertelstunde ein Ergebnis, ist aber etwas weniger verlässlich.

Labore und Teststationen bieten schon seit längerer Zeit PCR-Tests für Privatpersonen an. In Klagenfurt ist das zum Beispiel das Labor Novogenia am Feldmarschall-Conrad-Platz. Der PCR-Test kostet 95 Euro und wird mittels Rachenabstrich durchgeführt (ab 15. November per Gurgellösung). Das Ergebnis wird per SMS mitgeteilt. "Wir bekamen das Ergebnis zwischen 24 und 36 Stunden", berichtet ein Leser der Kleinen Zeitung. Ein Antigen-Schnelltest wird um 34,80 Euro angeboten.

Labore und Kliniken Dr. Johann Perné

Blutlabor in Klagenfurt

Krassnigstraße 44, Klagenfurt

Mail: labor@perne.at

Telefon: 0463 513 222 Labor Novogenia Feldmarschall-Conrad-Platz 9, 9020 Klagenfurt

Mo – Sa: 08:00 – 12:30 , 13:00-18:00

Ab 16. November wird der PCR-Test als Gurgeltest durchgeführt.

Kosten: 95 Euro

Schnelltest 34, 80 Euro.

Standorte können ohne Terminvereinbarung innerhalb der Öffnungszeiten besucht werden. Privatklinik Maria Hilf



Radetzkystraße 35, Klagenfurt

Telefon: 0463 5885

Mail: mariahilf@humanomed.at Fachhochschule Kärnten



Campus Klagenfurt – St. Veiterstraße 47, Klagenfurt

Testgesuch per Email formulieren und Telefonnummer hinterlassen!

Mail: testung@fh-kaernten.at

Arztpraxen

Seit Mitte Oktober dürfen auch niedergelassene Ärzte in ihren Praxen Covid-19-Antigentests durchführen. Eine Liste der Kassenärzte ist auf der Homepage der Ärztekammer abrufbar. Die Liste wird laufend ergänzt. Dr. Maria Korak-Leiter aus Maria Rain hat sich bereits eintragen lassen.

Die HNO-Ärztin Tanja Töscher aus Klagenfurt bietet derzeit PCR-Tests an und hat auch schon ein Kontingent an Antigen-Schnelltests bestellt. "Ich rechne damit, sie in den nächsten Tagen durchführen zu können", sagt sie.

Coronatests bei Ärzten Dr. Tanja Tschöscher

St. Veiter Ring 21A, Klagenfurt

Mail: 0463 513160

Tel: hno@tschoescher.at Dr. Maria Korak-Leiter

Göltschacherstraße 112,

9161 Maria Rain

Tel.: 04227-84947

Apotheken

Seit dem 12. November dürfen Apotheken Corona-Schnelltests für symptomfreie Kunden anbieten. Dazu sind aber bestimmte Voraussetzungen, wie vom Verkaufsbereich abgetrennte Räumlichkeiten, Schutzausrüstung und geschulte Mitarbeiter notwendig.

Die Kornblumen-Apotheke in Grafenstein wird ab 15. November Corona-Schnelltests durchführen.

In Klagenfurt hat sich die Lindwurm-Apotheke am Neuen Platz bei der Behörde für dieses Testverfahren registriert. Auch Gerda Holzgruber von der St. Peter Apotheke zieht die Schnelltests in Erwägung, bittet aber um Geduld: "Die Rechtslage ist erst seit gestern gesichert", sagt sie. Ärzte führen die Testungen außerhalb der Ordinationszeit durch. "Apotheken, die durchgehend geöffnet sind, müssen erst getrennte Räumlichkeiten schaffen." Sie kann sich eine Teststation im Freien, zum Beispiel auf dem Parkplatz der Apotheke, vorstellen.

Übrigens: Liefert ein Antigentest ein positives Ergebnis, muss dieses mittels PCR-Test bestätigt werden - weil die Antigentests noch nicht sensitiv genug sind.

Hinweis: Die Liste wird von der Redaktion laufend aktualisiert.