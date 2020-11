Facebook

Die Cashback-Aktion ist angelaufen © Gerhard Seybert - stock.adobe.com (Melinda Armbruester-Seybert)

Am Donnerstag startete die Stadt Klagenfurt eine dritte Cashback-Aktion, um den Konsum wieder anzukurbeln. Kunden, die bei Klagenfurter Handels- oder Gewerbebetrieben einkaufen, erhalten zwanzig Prozent der Einkaufssumme zurück. Insgesamt stellt die Stadt dafür 150.000 Euro bereit. 19.000 Euro wurden am ersten Tag vergeben. "Rechnungen, die erst am Abend eingereicht wurden, sind in dieser Summe noch nicht enthalten", sagt Stadtrat Markus Geiger (ÖVP). Er rechnet damit, dass der Fördertopf bis nächsten Dienstag ausgeschöpft ist.