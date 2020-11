Ab Montag kann man sich in der Kornblumen Apotheke sowohl per Antigen- als auch auf Antikörper testen lassen.

© Kornblumen Apotheke/ Robert HARSON

Ab Montag bietet die Kornblumen Apotheke in Grafenstein die Corona-Schnelltestung an. Dazu muss der Kunde einen Termin über 04225 29882-111 (Tonband, das die gesetzlich vorgeschriebene Aufklärung vorliest) vereinbaren. Zum Termin kommt er in einen separaten Raum. Apotheker Gunther Hebein nimmt den Abstrich vor und das Ergebnis des Schnelltests liegt in 15 Minuten vor. Sollte jemand den Verdacht haben, bereits Corona gehabt zu haben, ist auch ein Antikörper-Test möglich.