Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Markus Traussnig

Am Freitag dominiert ein Hochdruckgebiet das Wettergeschehen bei uns im Land und sorgt für ruhige und zum Teil auch freundliche Verhältnisse. Über den Niederungen gibt es zunächst aber wieder ein paar Nebel- oder Hochnebelbänke. Der Nebel löst sich aber langsam auf und danach scheint oft die Sonne und nur gelegentlich mischen in bevorzugt höheren Luftschichten ein paar Wolkenfelder mit. "Vor allem auf den Bergen zeigt sich die Sonne oft ungestört und Wanderungen sind deshalb dort sicherlich ein Thema", meint Reinhard Prugger, Meteorologe des privaten Wetterdienstes meteo experts. Die Temperaturen sind am Nachmittag angenehm und steigen nach einer zum Teil frostigen Nacht auf Werte zum Beispiel in Wernberg nahe 10 Grad.