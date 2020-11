Kommentar Eine Toilette um 400.000 Euro? Daran stinkt etwas

Facebook

Die WC Anlage neben dem Europahaus soll um 400.000 Euro saniert werden. © (c) Weichselbraun Helmuth

Es gibt Themen, bei denen drängt sich der billige Wortwitz geradezu auf. Am Sonntag titelten wir: „Laute Kritik an stillem Örtchen“. Es ging um die Aufregung, die die Kosten für die Sanierung der öffentlichen Toilette in der Reitschulgasse auslöste. 400.000 Euro werden investiert – weil man aus Gründen des Ensembleschutzes das Gebäude nicht abreißen und neu bauen will. Warum dachte eigentlich niemand an einen Neubau in der näheren Umgebung? Der Ensembleschutz bezieht sich ja auf die Fassade – nicht auf die Funktion als Klosett und Pissoir.