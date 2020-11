Facebook

Johann Sablatnig geht gerne auf den Friedhof in St. Peter, seinen Arbeitsplatz © ©helgebauer

Blühend gelbe Chrysanthemen und purpurnes Heidekraut verleihen den Friedhof in St. Peter im Osten von Klagenfurt an diesem nebelverhangenen Novembertag ein bisschen Farbe. Gerade nach Allerheiligen sind die Gräber besonders gepflegt. Auch an diesem Mittwochnachmittag werden in respektvoller Andacht Grablichter entzündet. Die Besucher sind in Gedanken versunken. Wenngleich der Friedhof kein Ort der Freude ist, geht Johann Sablatnig (64) aus Niederdorf bei Ebenthal gerne an diesen Ort. Ist er doch seit 40 Jahren seine Arbeitsstätte. „Am 12. April 1977, es war ein Dienstag nach Ostern, habe ich bei der Friedhofsverwaltung angefangen. 1980 bin ich dann nach St. Peter gekommen“, erinnert sich Sablatnig auch heute noch sehr genau. In wenigen Wochen setzt er sich zur Ruhe.