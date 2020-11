Die FPÖ Klagenfurt will nach Christian Scheiders Abgang so schnell, wie möglich, Sandra Wassermann als neue Stadträtin angeloben. Doch dieser will seinen Stadtratssessel nicht aufgeben.

Ein Bild aus Tagen, als Scheider und Wassermann noch Seite an Seite kämpften © Markus Traussnig

Erstmals seit Christian Scheider in der Vorwoche von der FPÖ zum Team Kärnten übergelaufen ist, fand am Dienstag eine Stadtsenatssitzung statt. An dieser nahm er in seiner Funktion als Noch-Stadtrat teil und traf auch auf seinen früheren Parteikollegen Vizebürgermeister Wolfgang Germ (FPÖ). Die beiden haben ihren Konflikt zwar nicht vor den Senatskollegen ausgetragen, doch im Hintergrund brodelt es. Denn während die FPÖ darauf drängt, dass Scheider seinen Stadtratssitz räumt, zeigt sich der 56-Jährige unwillig: „Ich will den Auftrag von den Wählern erfüllen und für Kontinuität bei Verkehr und Feuerwehr sorgen.“