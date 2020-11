Facebook

Anfang der Woche konnte der Nachwuchs des KAC die Rotjacken wieder überstreifen und das Training fortsetzen. Viele andere Klagenfurter Nachwuchssportler müssen allerdings während des Lockdowns auf ihren Mannschaftssport in der Halle verzichten. Warum ist das so? „Nachwuchsmannschaften, die an bundesweiten Meisterschaften teilnehmen, dürfen weitertrainieren. Das steht auch in den neuesten Covid-Bestimmungen. Wir sind hier mit dem Bundesministerium in enger Abstimmung“, heißt es vonseiten des Österreichischen Eishockeyverbandes (ÖEHV). Voraussetzung dafür sei ein negativer Antigentest vor dem ersten Training und die Einhaltung eines Hygienekonzeptes.