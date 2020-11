Facebook

Ausgeartet ist der Streit zwischen dem Pärchen (Symbolfoto) © ondrooo - Fotolia

In einer Wohnung in Klagenfurt kam es am Samstag gegen 22.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 42-jährigen Mann und seiner 27-jährigen Lebensgefährtin. Dabei würgte der Mann die Frau und wollte sie dadurch am Verlassen der Wohnung hindern.