© Gert Eggenberger

Mordalarm am Freitag in Klagenfurt. In einem Hochhaus im Stadtteil Fischl wurde die Leiche eines 39-jährigen Salzburgers gefunden. Am Mittwoch wurde er in seiner Heimatstadt als vermisst erklärt. Mittels Handypeilung konnte die Polizei feststellen, dass sich der Salzburger zuletzt in eben jenem Wohnhaus aufgehalten hatte.