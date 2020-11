Herbert Gaggl"Bürger sind nicht so blöd, dass sie Parteiwerbung in Gemeinde-Videos zulassen"

Moosburg gehört zu jenen Gemeinden, die an einem Pilot-Projekt für digitale Gemeinderatssitzungen und Videos aus der Region teilnehmen. Doch was garantiert dabei die Unabhängigkeit von Parteiinteressen?

Herbert Gaggl, Bürgermeister von Moosburg © (c) �helgebauer (Helge Bauer)

Die Gemeinde Moosburg ist Teil des Video-Pilotprojekts des Landes. Was darf man sich erwarten?

HERBERT GAGGL: Wir stehen erst am Anfang. Es geht darum, die Bürger zu informieren. Es sollen nicht nur Gemeinderatssitzungen, sondern auch andere Dinge gezeigt werden. In Moosburg war es etwa unser Auftakt zur Glücks-Initiative.



Es gibt Gemeindezeitungen, Social-Media-Auftritte und Internetseiten. Braucht es wirklich noch Video-Beiträge aus jedem Ort?

Wir erarbeiten noch, was es zu sehen geben wird. Tatsache ist, dass es immer schwieriger wird, die Bürger zu erreichen und sie zum Mitmachen zu bewegen. Wenn da Videos einen Beitrag leisten können, gerne! Corona gibt da einen Impuls, aber ist nicht der alleinige Grund. Die Gemeinderatssitzungen konnten wir auch so unter Einhaltung aller Sicherheitsabstände abhalten.