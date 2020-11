Mordalarm?Toter in Klagenfurter Mehrparteienhaus gefunden

Polizeibeamte entdeckten am Freitag in einer Wohnung im Stadtteil Fischl die Leiche eines Mannes. Ein Tötungsdelikt kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Kriminalbeamte und Gerichtsmediziner haben die Arbeit aufgenommen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kriminalbeamte sind vor Ort © Eggenberger

Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion Kärnten bestätigt, wurde am Freitag in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus im Klagenfurter Stadtteil Fischl eine Leiche gefunden. Es handelt sich um einen Mann. Beamte hatte die Wohnung nach einer Abgängigkeitsanzeige durchsucht. Derzeit ist völlig unklar, ob es sich um ein Tötungsdelikt handelt, es kann nichts ausgeschlossen werden. "Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen", so Polizeisprecherin Sabrina Samitz.