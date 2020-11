Facebook

Wunderschönes Herbstwetter © Markus Traussnig

Am Samstag bestimmt ein Hochdruckgebiet unser Wetter. Vorerst sind über den Niederungen aber auch einige dichte Nebel- oder Hochnebelfelder wahrscheinlich. Diese sollten sich aber bis gegen Mittag zumeist wieder auflösen und außerhalb davon ist es den ganzen Tag über sehr sonnig mit wenigen oder überhaupt keinen Wolken am Himmel. Am zähesten dürfte der Nebel im Bereich der Seen sein.