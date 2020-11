Facebook

Herbst am Wörthersee © Markus Traussnig

Am Sonntag bleibt uns der Hochdruckeinfluss weiterhin erhalten und damit gibt es neuerlich zumeist ruhiges Herbstwetter. In der Früh und am Vormittag sind jedoch zum Teil dichtere Nebel- oder Hochnebelbänke in den Niederungen zu erwarten. Tagsüber setzt sich dann jedoch zunehmend wieder sonniges Wetter durch, wobei einzelne, hochliegende Schleierwolken möglich sind. Zäher dürfte der Nebel wieder an manchen Seen und Flüssen sein.