Die Testergebnisse der am Dienstag wieder eingerückten Kompanie in der Windisch-Kaserne in Klagenfurt liegen nun vor. Das Bundesheer reagiert darauf und trifft weitere Maßnahmen.

20 Coronafälle in der Windischkaserne - Symbolfoto © APA/HELMUT FOHRINGER

Nach der Testung der am Dienstag wieder eingerückten Kompanie erhöht sich die Anzahl der positiv Getesteten in der Windisch- Kaserne in Klagenfurt auf rund 20. Die meisten der positiv getesteten Soldaten gaben bei einer durchgeführten Befragung an, auch positive Fälle im privaten Umfeld zu haben.