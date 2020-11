In der Pernhartgasse 1 ist vor Kurzem das Modegeschäft "Frink" eingezogen. Dort gibt es Damen- und Herrenmode in vielen Farben und Passformen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heidi und Daniel Frink am neuen Standort am Neuen Platz © Weichselbraun Helmuth

Am Neuen Platz ist neues Leben eingekehrt: In die ehemalige A1-Filiale in der Pernhartgasse ist das Bekleidungsgeschäft "Frink" eingezogen. Das Familienunternehmen war zuvor mehr als zehn Jahre in der Bahnhofstraße zu Hause. Auf einer Geschäftsfläche von 170 Quadratmetern werden hochwertige Kleidungsstücke verkauft. „Von der Abendgarderobe bis zur Freizeitmode bieten wir zahlreiche Farben, Passformen und Muster an“, erklärt Junior-Geschäftsführer Daniel Frink. Im ersten Stock ist die Herrenmode, im Erdgeschoß die Damenmode angesiedelt. Derzeit sind gerade Herbst- und Winterjacken gefragt. Neben Beige- und Braun sind rote Farbtöne in der grauen Zeit sehr beliebt.