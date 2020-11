Facebook

Der voll besetzte Schwurgerichtssaal im Landesgericht Klagenfurt © Weichselbraun

Wegen Suchtgifthandels im großen Stil müssen sich derzeit am Landesgericht Klagenfurt 20 Schwarzafrikaner, die meisten stammen aus Nigeria, verantworten. Bereits am ersten Verhandlungstag am Dienstag gab es ein Geständnis. Am Donnerstag wurde der Großprozess vor dem Geschworenengericht fortgesetzt.