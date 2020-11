Am Mittwoch um 5 Uhr in der Früh wurde der Christbaum auf dem Neuen Platz aufgestellt. Die Nordmanntanne wurde von einer Familie aus Klagenfurt gespendet.

Der Christbaum auf dem Neuen Platz steht bereits. © Stadtpresse

Zwar muss der Start des Christkindlmarktes heuer coronabedingt verschoben werden. Auf dem Neuen Platz weihnachtet es trotzdem bereits: Um 5 Uhr in der Früh wurde der Christbaum aufgestellt. Ein Transporter lieferte die Nordmanntanne von der Stadtgartenzentrale bis zum Rathaus. Auf diesem Weg wurde das Fahrzeug von der Polizei begleitet.

Bei dem Baum handelt es sich klassisch um eine Nordmanntanne. Sie stammt aus dem Garten einer Familie in Hörtendorf und wurde von dieser gespendet. Die Schlägerung erfolgte am Dienstag. Der Baum wird natürlich bis zur Eröffnung des Christkindlmarktes – die voraussichtlich am 3. Dezember stattfinden wird – festlich geschmückt.