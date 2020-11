Unter 257 Teilnehmern wurden 20 Gewinner gezogen. Der ersten drei Preisträger wurden am Dienstag in der Landesregierung geehrt.

© KK/Doris Leitner

"Für mich ist Kärnten das schönste Bundesland, weil wir einfach alles haben: tiefblaue Seen, viele Wanderwege, tolle Berge und Kraftplätze, um die Seele ins Gleichgewicht zu bringen.“ Mit diesen Worten und einem Foto von eben einer dieser Seen nahm Doris Leitner aus Treibach-Althofen an dem Gewinnspiel „Verliebt in Kärnten“ teil und ging als Siegerin hervor.