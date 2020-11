Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Trübes Wetter in Klagenfurt. © Markus Traussnig

Eine Kaltfront überquert von Norden her unser Land. Aus diesem Grund nimmt die Bewölkung deutlich zu und es kühlt gleichzeitig spürbar um ein paar Grade ab. Die Temperaturen erreichen meist nur mehr 8 bis 13 Grad. "Die Frühwerte und die Tageshöchstwerte unterscheiden sich dabei kaum", erklärt der diensthabende Wetterfachmann Werner Troger. Trotz dichter Wolken bleibt es vielerorts weitgehend trocken, aber sicherlich nicht überall. Etwas Regen fällt wahrscheinlich im Bergland. Der Wind dreht nicht nur in Magdalensberg auf Nord bis Ost. Tipp trotz Corona-Lockdown: Bewegung an der frischen Luft regt den Organismus an und stärkt unser Immunsystem enorm. Mit etwas Erfahrung wird beispielsweise die Parkbank mit den richtigen Übungen zum Outdoor-Fitnessstudio.