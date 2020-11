"Es handelt sich hier um Drogenhandel im großen Stil, in einer in Kärnten noch nie da gewesenen Form," sagt die Staatsanwältin. Die Verteidiger plädieren auf "nicht schuldig".

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

20 Angeklagte beim Drogenprozess in Klagenfurt ©

Im Drogen-Großprozess am Landesgericht Klagenfurt hat Staatsanwältin Daniela Zupanc am Dienstag in ihrem Anklagevortrag die Arbeitsweise thematisiert, die den 20 Angeklagten zur Last gelegt wird. "Es handelt sich hier um Drogenhandel im großen Stil, in einer in Kärnten noch nie da gewesenen Form", sagte Zupanc. Der Drogenring mit Mitgliedern, die alle aus Afrika stammen, sei hierarchisch, "wie ein Unternehmen", aufgebaut gewesen.