Schwerer Unfall am Dienstag um 9.15 Uhr in der Sonnwendgasse in Klagenfurt: Ein 52jähriger Kraftfahrer aus Bad St. Leonhard lenkte einen LKW in Richtung Westen und hielt an der Kreuzung mit der Rosentaler Straße an. Auf dem östlichen Gehsteig in der Rosentaler Straße Richtung Süden stand ein 74-jähriger Mann aus Klagenfurt mit seinem Fahrrad. Laut Aussagen des Kraftfahrers forderte er den Radfahrer mittels Handzeichen auf, die Fahrbahn zu überqueren. Dieser gab aber auch durch Handzeichen zu erkennen, das der LKW herausfahren solle. Schließlich setzten sich beide in Bewegung, sodass es zur Kollision kam. Der Radfahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, die Rettung brachte ihn ins UKH Klagenfurt.