Mit dem neuen Lockdown müssen Gastlokale wieder zusperren. Mit welchem Gefühl schließen die Wirte? Was halten die Kunden davon? Ein Lokalaugenschein in Klagenfurt.

Seit Mitternacht sind die neuen Corona-Maßnahmen in Kraft. Die Gastronomie muss schließen © Helmuth Weichselbraun

Die frischen Temperaturen waren auch nicht förderlich, für eine vorerst letzte Lokaltour. Viele ließen es sich dennoch nicht nehmen, am Montagabend in Klagenfurt noch einmal auszugehen. Von ausgelassener Stimmung war man aber weit entfernt. Auch einige Männerrunden, die die letzten Stunden vor dem Lockdown nutzten, um noch einmal "um die Häuser zu ziehen", konnten die Laune nicht heben. Das gelegentliche Reifen-Quietschen, verursacht von Jugendlichen, die ihre Autos unüberhörbar der Öffentlichkeit präsentierten, erinnerte für einen Moment an die Zeit vor Ausgangssperren und Party-Beschränkungen. Diese Normalität scheint aber in weiter Ferne.