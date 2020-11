Facebook

Die Polizei ermittelt © APA/FRANZ NEUMAYR

Wie erst jetzt bekannt wurde, rief eine bisher unbekannte Täterin am Samstagabend in einem Drogeriemarkt im Bezirk Klagenfurt an und gab sich als Kontrollorgan der Zentrale aus. Sie gab an, sie müsse Gutscheinkarten überprüfen. Eine Angestellte ließ sich von der Anruferin täuschen und gab nach Aktivierung der Karten, die durch das Aufrubbeln sichtbar gemachten Codes von insgesamt 15 Stk. Gutscheinkarten im Wert von 1.450 Euro bekannt.