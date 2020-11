Facebook

Die Volksküche befindet sich am Südbahngürtel © Traussnig

Die Volksküche am Südbahngürtel in Klagenfurt bleibt trotz der verordneten Schließung von Gastronomiebetrieben durch die Bundesregierung aufgrund des zweiten Lockdowns offen. „Gerade in der kalten Jahreszeit ist es mir ein Anliegen, eine Abholung in den Räumlichkeiten der Volksküche zu ermöglichen. Das wird durch ein

Einbahnsystem geregelt“, so Vizebürgermeister und Sozialreferent Jürgen Pfeiler (SPÖ).