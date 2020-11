Facebook

Kärntens Militärkommandant Walter Gitschthaler ist verärgert © Markus Traussnig

Diese Party hatte weitreichende Folgen. In der Vorwoche musste das Bundesheer in Kärnten gleich eine ganze Kompanie in Quarantäne schicken. Grund: Am 26. Oktober meldete sich ein Rekrut telefonisch bei seiner Dienststelle und berichtete, dass er Corona-Symptome habe. Der Mann wurde vom Sanitätsdienst abgeholt und wird in der Isolier-Station am Truppenübungsplatz Glainach betreut, so Ralf Gigacher, Pressesprecher des Militärkommandos Kärnten. Als am 29. Oktober das positive Testergebnis vorgelegen ist, wurde die gesamte Kompanie in häusliche Quarantäne geschickt.